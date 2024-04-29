В Польше судили двух белорусов по делу о шпионаже 5 29.04.2024, 19:45

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Стал известен приговор.

В Познани суд вынес решение по делу двух белорусов, обвиняемых в шпионаже. Одного из них — 57-летнего водителя и музыканта Дмитрия Н. — оправдали за отсутствием доказательств. Другому — 51-летнему военному в отставке Андрею Р. — дали три года, хотя прокуратура запрашивала пять лет, пишет MOST со ссылкой на польские СМИ.

Андрея Р. и Дмитрия Н. задержали в апреле 2022 года, и с тех пор они долгое время содержались под стражей.

Дмитрий по профессии музыкант, отец взрослого ребенка. Судимостей в Польше и Беларуси нет. В Польшу он приехал, по его словам, работать водителем в одной из компаний в Коморниках. Как он утверждал, он должен был быть водителем, который ездил бы по всей Европе. По сообщению газеты Wyborcza, за несколько недель до приговора Дмитрия Н. освободили из-под стражи, но запретили ему покидать Польшу.

Андрей — военный в отставке. Отец двоих несовершеннолетних детей.

Судебный процесс начался в октябре 2023 года. Но тогда суд постановил, что, поскольку дело связано с государственной тайной, публичным будет только чтение обвинительного заключения, а дальнейший процесс пройдет за закрытыми дверями. В понедельник, 29 апреля, приговор огласили, часть его тоже была засекречена.

Следствие полагало, что мужчины приехали в Польшу для работы водителями, однако основной их целью было наблюдать за военными и гражданскими объектами, имеющими критически важное значение для обороноспособности Польши. Сообщалось, что это объекты на западе страны. Следствие полагало, что белорусы собирали информацию менее месяца — с 6 марта по 4 апреля 2022 года.

Суд посчитал доказанной вину только одного из подсудимых — Андрея Р. При этом суд отметил, что доказательств его вины было мало, но это свидетельствует «о высоком профессионализме обвиняемого и умении избежать разоблачения», сообщает портал Сodziennypoznan.

Судья пояснила, что наказание — три года лишения свободы — хоть и может показаться мягким, но адекватно преступлению. Суд учел небольшой срок сбора данных, а также отсутствие доказательств того, что подсудимый успел кому-либо их передать.

Известно, что защита намерена оспорить этот приговор, поскольку Андрей Р. настаивает, что невиновен.

Доказательств вины Дмитрия Н. суд не нашел. Так, обвинение не доказало, что у мужчины имелись фото или описания военных или гражданских объектов, критически важных для обороноспособности государства. Фактически дело в отношении мужчины было построено только на основании его знакомства с Андреем Р., с которым они вместе ходили за покупками и на прогулки, пишет Wyborcza.

По словам самого Дмитрия, он был знаком с Андреем Р. только три недели, вместе они ходили в магазин.

В отношении Дмитрия Н. судья вынесла оправдательный приговор, а также отменила полицейский надзор и ограничение на выезд. Теперь он сможет поехать в Беларусь.

«Могу ехать домой? Правда? Спасибо», — приводит реакцию Дмитрия польское медиа.