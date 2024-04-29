В Барановичском районе обнаружили авиабомбу вблизи линии электропередач 5 29.04.2024, 19:59

2,682

Фотофакт.

На территории Барановичского района вблизи линии электропередач обнаружили авиабомбу. Подробности сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Так, снаряд был обнаружен вблизи одной из линий электропередач района. Очевидцы сообщили о находке в оперативно-дежурную службу Барановичского РОВД, и на место выехала милиция и саперно-пиротехническая группа войсковой части 33933.

Специалисты установили, что найденный предмет - 152-миллиметровая авиационная бомба времен Великой Отечественной войны. Других взрывных устройств, обследовав территорию, военнослужащие не обнаружили.