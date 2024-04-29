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Россия нанесла ракетный удар по Одессе

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  • 29.04.2024, 21:00
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Россия нанесла ракетный удар по Одессе

Погибли четыре человека, 28 пострадали.

В понедельник, 29 апреля, россияне нанесли ракетный удар по Одессе. «Суспільне» утверждает, что в результате российской атаки по Одессе пострадал экс-депутат от «Партии регионов» и ректор Национального университета Одесская юридическая академия Сергей Кивалов.

Одесские власти показали последствия российского ракетного удара по Одессе, в результате которого погибли четыре человека и пострадали еще 28.

Фото опубликовал мэр Одессы Генадий Труханов в Telegram.

По данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, число жертв российского удара по Одессе возросло до четырех человек.

«По уточненной информации пострадали 28 человек. Среди них двое детей (16 и 5 лет) и одна беременная женщина», — сообщил он.

Кипер добавил, что четверо раненых в тяжелом состоянии, за их жизнь сейчас борются врачи.

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