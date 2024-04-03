ISW: Удары ВСУ по Татарстану стали переломными 1 3.04.2024, 7:31

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Важный нюанс атаки на НПЗ и завод, где собирали «Шахеды».

Украинские удары по особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане 2 апреля стали переломными и показали способность Киева доставать вражеские цели на больших расстояниях в глубоком российском тылу. Это необходимый компонент украинской кампании по разрушению отраслей, поддерживающих российскую армию.

Успех Украины отметили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Там напомнили, что дроны ударили по российской военной производственной и нефтеперерабатывающей инфраструктуре в Республике Татарстан, в более чем 1200 километрах от украинской границы.

Аналитики отметили, что геолокационные кадры свидетельствуют о падении БПЛА в районе общежития вблизи Елабугского политехнического колледжа. Россия использует производственные мощности ОЭЗ «Алабуга» для производства беспилотных летательных аппаратов типа «Шахед-136/131», используемых для атак на Украину.

Другой дрон приземлился на нефтеперерабатывающем заводе «Танеко» в Нижнекамске, Татарстан. Россияне заявили, что воздушную цель якобы подавили их средства радиоэлектронной борьбы, в результате чего он упал на инфраструктуру завода и вызвал пожар. Падение было успешным – по данным агентства Reuters, удар украинского беспилотника по «Танеко», третьему по величине НПЗ в России, нанес ущерб основной установке, отвечающей за примерно половину переработки нефти на предприятии.