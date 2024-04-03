Куда теперь могут «дотянуться» украинские дроны 1 3.04.2024, 9:05

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Украинские БПЛА утром во вторник впервые долетели до Татарстана и ударили по Нижнекамску и особой экономической зоне «Алабуга», на территории которой собираются иранские дроны «Шахед». Эта атака подтвердила утверждения украинских властей, что у ВСУ действительно есть технологии, способные наносить удары вглубь России на расстоянии 1,2 тысячи км, пишет «Агентство».

При дальности атаки в 1200 км в зону поражения украинских беспилотников помимо Татарстана (вместе с Казанью) попадают вся Ленинградская область, часть Карелии (в том числе Петрозаводск), Башкортостана, Костромской, Вологодской, Кировской и Оренбургской областей.