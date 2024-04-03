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Куда теперь могут «дотянуться» украинские дроны

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  • 3.04.2024, 9:05
  • 5,618
Куда теперь могут «дотянуться» украинские дроны

Опубликована карта.

Украинские БПЛА утром во вторник впервые долетели до Татарстана и ударили по Нижнекамску и особой экономической зоне «Алабуга», на территории которой собираются иранские дроны «Шахед». Эта атака подтвердила утверждения украинских властей, что у ВСУ действительно есть технологии, способные наносить удары вглубь России на расстоянии 1,2 тысячи км, пишет «Агентство».

При дальности атаки в 1200 км в зону поражения украинских беспилотников помимо Татарстана (вместе с Казанью) попадают вся Ленинградская область, часть Карелии (в том числе Петрозаводск), Башкортостана, Костромской, Вологодской, Кировской и Оренбургской областей.

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