В Сети опубликовали первое сравнение электрокара Xiaomi SU7 с Tesla Model 3 1 3.04.2024, 12:34

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Кто удивит мир мощью и инновациями.

Специалисты китайского издания Dongchedi провели сравнительные испытания нашумевшего электромобиля Xiaomi SU7 с Tesla и рядом отечественных марок авто. Новинка от Xiaomi показала очень хорошую динамику и неплохой, но не рекордный в процентном соотношении запас хода. Так, из заявленных 810 км автомобиль смог преодолеть 643 км на одном заряде, что составляет 79,4% от обещанного.

В тестировании принимала участие флагманская версия SU7 с двумя моторами мощностью 673 л. с. и аккумулятором на 101 кВт. На динамических замерах в качестве конкурентов использовались Tesla Model 3 и Nio ET5. Так, в ходе испытаний Xiaomi SU7 показал наилучший результат: разгон от 0 до 100 км/ч всего 3,24 секунды. В то же время ET5 и Model 3 показали 3,83 и 4,62 секунды соответственно. В заезде на четверть мили новинка Xiaomi также выиграла: 11,17 секунды против 12,37 и 12,77 секунды у соперников. На финише электрокар показал скорость 201,8 км/ч, которая стала самой высокой в таблице.

Что касается запаса хода, то здесь авто продемонстрировало достойный, но не рекордный результат. На презентации компания обещала SU7 пробег без подзарядки 810 км, тогда как в реальности он составил лишь 643 км — 79,4% от озвученного. Однако в абсолютном значении SU7 всё равно оказался выше, чем у конкурентов. При этом максимально приблизиться к паспортному показателю удалось электромобилю Xpeng P7 — 489 км (80,2% от заявленных 610 км).

На уровне электрокара Xiaomi по процентному соотношению запаса хода расположилась модель Model 3 от Tesla (568 км из 713 км — 79,7%), после идет Nio ET5 (455 км из 640 км — 72,6%), а аутсайдерами стали BYD Han EV с 66,4% (405 км из 610 км) и 100-киловаттный Zeekr 001 с показателем всего 62% (407 км из паспортных 656 км).