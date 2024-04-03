Казахстан присоединился к банковским санкциям против РФ 2 3.04.2024, 13:36

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Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Еще один удар от «союзников».

Пространство использования карт «Мир» продолжает стремительно сокращаться после того, как США ввели санкции против российской платежной системы и пригрозили вторичными мерами банкам, которые их игнорируют, сообщает РБК.

Вслед за Арменией и Кыргызстаном от обслуживания российских карт массово отказываются банки Казахстана — ключевого торгового партнера Кремля на постсоветском пространстве, входящего в военный блок ОДКБ и Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

К санкциям против «Мира» де-факто присоединился крупнейший в Казахстане Halyk Bank. Он полностью прекратил обслуживание российских карт, включая переводы, оплату через терминалы и снятие наличных в банкоматах. По словам представителя банка, это произошло в феврале, когда под блокирующие санкции США попала Национальная система платежных карт (НСПК) — 100-процентная «дочка» ЦБ РФ, ответственная за обслуживание и эмиссию «Мира».

Российские карты также не обслуживают в ForteBank, Нурбанке, Freedom Bank и банке «ЦентрКредит», пишет «Интерфакс-Казахстан». «Вы можете даже не стараться в Казахстане банки найти, это не от нас санкции, это карта „Мир“ под санкциями для Казахстана», — заявили в колл-центре «ЦентрКредита». Представитель ForteBank сообщил, что переводы не проходят «из-за санкций».

Частично с российскими картами в Казахстане продолжают работать лишь ВТБ (Казахстан) и Bereke bank (бывшая казахстанская «дочка» Сбербанка). При этом первый разрешает снимать наличные с «Мира» в банкоматах только в национальной валюте — тенге, а второй не позволяет осуществлять денежные переводы.

Накануне об отказе от работы с «Миром» объявила национальная платежная система Кыргызстана «Элкарт». С начала марта от работы с «Миром» отказались большинство банков Армении.