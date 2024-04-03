В местные депутаты Варшавы баллотируется этнический белорус 1 3.04.2024, 14:54

Чем планирует заниматься в случае избрания?

На выборы в местные органы самоуправления Варшавы баллотируется этнический белорус Радослав Пусько, пишет MOST. Выборы назначены на 7 апреля. Радослав идет в депутаты Рады варшавского района Беляны.

Сам он родился в Белостоке и имеет белорусское происхождение. Его дедушка по отцу родом из Лиды, а бабушка — из деревни Кривичи. Пусько принимал активное участие в делах белорусского меньшинства Подляшья. Также он поддерживал демократическую оппозицию в Беларуси: во время президентских выборов 2006 года Радослав организовал акцию под белорусским консульством в Белостоке. После этого, как признается сам, десять лет опасался ездить в Беларусь.

Около шести лет назад мужчина баллотировался в депутаты Рады Белостока. Как говорит Радослав, он стал первым человеком в посткоммунистической Польше, кто на своих предвыборных плакатах использовал кириллицу — лозунг «Будуйма супольнасць!».

Последние четыре года Пусько живет в Варшаве, где сейчас есть большая белорусская диаспора. Он работает в Белянском интеграторе предпринимателей. Это учреждение при администрации района Беляны, которое помогает предпринимателям. Также помещения интегратора используются жителями как коворкинг, здесь проводятся встречи, консультации, обучение.

Пусько объясняет, почему он решил выдвигаться на местные выборы: «Местные выборы — важнейшие выборы для Польши. Это самоуправление решает, где будет дорога, где появятся школа, детский сад или ясли. Это самоуправление решает, сколько денег будет выделено на культуру или на неправительственные организации, занимающиеся культурой. Это все в компетенции самоуправления. Поэтому местные выборы — это мегаважная вещь».

По его словам, как районный депутат он сможет предлагать темы, решения, участвовать в консультациях, высказывать свое мнение. Радослав хочет стать «голосом свободных белорусов» в Варшаве.

«И если я буду иметь возможность помогать в белорусских делах, то точно буду ее использовать. Если ко мне кто-то придет с предложением каких-то действий, то я смогу эти предложения передать дальше — Совету города Варшавы, президенту Варшавы. Как районному депутату мне будет легче дойти до людей, принимающих решения», — объясняет он.