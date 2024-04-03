Минобороны Беларуси отправит более 100 курсантов учиться в РФ 10 3.04.2024, 15:22

2,146

Их распределят по 10 российским вузам.

Министерство обороны Беларуси опубликовало на своем сайте контрольные цифры приема курсантов в военные учебные заведения на 2024 год.

Из приведенных данных следует, что все военные вузы и факультеты Беларуси наберут 1250 студентов. Больше всего курсантов – 687 – в этом году планирует принять Военная академия.

Военные факультеты в других учреждениях образования должны будут принять 563 курсанта. Наибольший набор будет в БНТУ – 132 человека, в БГУИР наберут 125 курсантов, на военный факультет БГУ – 71 курсанта, в БГУТ – 63, в Белорусскую госакадемию авиации – 57, на военно медицинский институт Белорусского государственного медицинского университета – 55. Академия МВД примет 5 человек, Университет гражданской обороны МЧС – 2 человека.

116 курсантов будут направлены учиться в Россию в следующие учебные заведения:

- Военную академию связи,

- Михайловскую военную академию,

- Военно-космическую академию им. А. Можайского,

- Военно-медицинскую академию,

- Воронежскую Военно-воздушную академию,

- Ярославское училище противовоздушной обороны,

- Череповецкий Военный университет радиоэлектроники,

- Рязанское воздушно-десантное училище,

- Новосибирское командное училище,

- Военный институт военных дирижеров Военного университета в Москве.