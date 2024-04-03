Минобороны Беларуси отправит более 100 курсантов учиться в РФ

Минобороны Беларуси отправит более 100 курсантов учиться в РФ10
- 3.04.2024, 15:22
- 2,146
Их распределят по 10 российским вузам.
Министерство обороны Беларуси опубликовало на своем сайте контрольные цифры приема курсантов в военные учебные заведения на 2024 год.
Из приведенных данных следует, что все военные вузы и факультеты Беларуси наберут 1250 студентов. Больше всего курсантов – 687 – в этом году планирует принять Военная академия.
Военные факультеты в других учреждениях образования должны будут принять 563 курсанта. Наибольший набор будет в БНТУ – 132 человека, в БГУИР наберут 125 курсантов, на военный факультет БГУ – 71 курсанта, в БГУТ – 63, в Белорусскую госакадемию авиации – 57, на военно медицинский институт Белорусского государственного медицинского университета – 55. Академия МВД примет 5 человек, Университет гражданской обороны МЧС – 2 человека.
116 курсантов будут направлены учиться в Россию в следующие учебные заведения:
- Военную академию связи,
- Михайловскую военную академию,
- Военно-космическую академию им. А. Можайского,
- Военно-медицинскую академию,
- Воронежскую Военно-воздушную академию,
- Ярославское училище противовоздушной обороны,
- Череповецкий Военный университет радиоэлектроники,
- Рязанское воздушно-десантное училище,
- Новосибирское командное училище,
- Военный институт военных дирижеров Военного университета в Москве.