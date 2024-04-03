В Нацгвардии Украины показали уничтожение российского «Солнцепека» возле Тернов 1 3.04.2024, 15:34

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У оккупантов не было шансов спастись.

Командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко показал видео уничтожения вражеской тяжелой огнеметной системы «Солнепек» вблизи Тернов Донецкой области. Российский комплекс, ведущий огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами, был поражен прямым попаданием FPV-дрона.

Как пишет obozrevatel.com, соответствующие кадры были опубликованы 3 апреля в Telegram-канале Пивненко. По словам командующего, ТОС-1 «Солнцепек» уничтожили ночные дроны 12-й бригады «Азов».

Редкая система РФ как раз отправилась на обстрел позиций Сил обороны на Лиманском направлении.

«Операторы РУБпАК 12-й бригады «Азов» прямым попаданием FPV-дрона уничтожили ТОС-1 на марше. Боекомплект машины сдетонировал. Взрыв не оставил экипажу шансов на выживание», – рассказал Пивненко.