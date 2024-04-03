закрыть
3 апреля 2024, среда, 18:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Самолет госсекретаря США сломался второй раз за год

  • 3.04.2024, 18:13
Самолет госсекретаря США сломался второй раз за год

Блинкену пришлось совершить «многочасовую поездку» в Брюссель на машине.

Самолет, на котором летал госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего европейского турне, сломался в Париже, сообщил Bloomberg представитель американского Госдепартамента.

Во вторник, 2 апреля, Блинкен был в Париже, где провел встречу с французскими официальными лицами.

У старой модели самолета ВВС США Boeing 737 возникли технические неполадки после того, как он доставил госсекретаря во Францию. Из-за этого Блинкену пришлось совершить «многочасовую поездку» в Брюссель на машине. Путь между этими городами занимает около четырех-пяти часов на машине.

В Брюсселе находится штаб-квартира НАТО, туда Блинкен приезжал на встречу министров иностранных дел стран-альянса.

Это уже не первая поломка самолета Блинкена в 2024 году. Так, в январе самолет сломался в Цюрихе, куда госсекретарь приехал из Давоса, где проходил Всемирный экономический форум.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил о «технической неисправности». Из-за этого Блинкену пришлось остаться в Швейцарии, военно-воздушные силы США отправили самолет на замену.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип
Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип