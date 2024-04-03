ГУР об ударах по Татарстану: Помогли россияне с украинскими корнями 3.04.2024, 19:51

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У Украины был целый список агентов в России.

У Украины был целый список агентов в России, которые могли совершить такую диверсионную операцию на завод по производству «Шахедов» в Татарстане.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, передает The Guardian.

«Некоторые были россиянами с украинскими корнями, другие были неидеологическими россиянами, однако завербованными в обмен на плату», - рассказал Скибицкий.

Он пояснил, что количество кандидатов, которые могли совершить диверсии на территории РФ, было настолько велико, что ГУР могло делать выбор.

По его словам, сейчас Украина не в состоянии одержать безоговорочную победу на поле боя из-за ряда факторов: нехватка боеприпасов, нехватка живой силы и тактической авиации. Именно поэтому украинские спецслужбы хотят, чтобы было достаточно большое количество диверсионных операций по объектам на территории РФ.

«У Киева нет другого выбора, кроме как начать борьбу с целями в глубоком тылу врага, в том числе с военной инфраструктурой, центрами управления и контроля, а также производящими оружие и боеприпасы промышленными производствами «» - пояснил он.