закрыть
3 апреля 2024, среда, 21:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Министр обороны Франции провел телефонный разговор с Шойгу

  • 3.04.2024, 21:24
  • 2,150
Министр обороны Франции провел телефонный разговор с Шойгу
Себастьен Лекорню

Впервые с 2022 года.

В среду, 3 апреля, министр обороны Франции Себастьен Лекорню впервые с октября 2022 провел разговор со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

Об этом заявили в Минобороны Франции, сообщает Le Monde.

Лекорню выразил солидарность с жертвами теракта в Крокус Сити Холл, который произошел в пригороде Москвы 22 марта. В то же время он отметил, что у Франции нет информации о какой-либо причастности Украины к инциденту и призвал Россию «прекратить какую-либо эксплуатацию».

Французский министр также осудил войну, которую Россия развязала против Украины, и напомнил, что «Франция будет помогать Украине столько, сколько будет необходимо».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип
Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип