Министр обороны Франции провел телефонный разговор с Шойгу 3.04.2024, 21:24

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Себастьен Лекорню

Впервые с 2022 года.

В среду, 3 апреля, министр обороны Франции Себастьен Лекорню впервые с октября 2022 провел разговор со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

Об этом заявили в Минобороны Франции, сообщает Le Monde.

Лекорню выразил солидарность с жертвами теракта в Крокус Сити Холл, который произошел в пригороде Москвы 22 марта. В то же время он отметил, что у Франции нет информации о какой-либо причастности Украины к инциденту и призвал Россию «прекратить какую-либо эксплуатацию».

Французский министр также осудил войну, которую Россия развязала против Украины, и напомнил, что «Франция будет помогать Украине столько, сколько будет необходимо».