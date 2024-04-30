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Российские оккупанты ударили по Одессе ракетой со шрапнелью

  • 30.04.2024, 3:43
  • 1,302
Российские оккупанты ударили по Одессе ракетой со шрапнелью

Для поражения как можно большего количества людей.

В понедельник, 29 апреля, российские оккупанты использовали для удара по Одессе ракету со шрапнелью. Она предназначена для ликвидации живой силы.

Об этом заявил спикер Сил обороны юга капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук в эфире «Новости. Live».

«Могу только констатировать, что на стенах вокруг пораженного объекта наблюдаются дыры от шрапнели. То есть, скорее всего, это боеприпас, предназначенный для уничтожения живой силы. Рассчитан он для ведения боевых действий, а, конечно, не для ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям», — отметил представитель Сил обороны юга.

Он добавил, что окончательное заключение о видах боеприпасов, которыми враг ударил по Одессе, сделают специалисты после анализа обломков.

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