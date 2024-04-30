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ВСУ ударили ракетами ATACMS по аэродрому в Джанкое

  • 30.04.2024, 11:34
  • 4,712
ВСУ ударили ракетами ATACMS по аэродрому в Джанкое
Коллаж: Charter97.org

Его охватил пожар.

Сегодня ночью, 30 апреля, баллистические ракеты (предположительно, MGM-140 ATACMS) снова атаковали военный аэродром «Джанкой» — место дислокации вертолётного полка 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа, сообщают источники ASTRA в МЧС аннексированного региона Украины. В результате атаки ранены 5 военнослужащих.

Ночью читатели Telegram-Канала также сообщали о пожаре на военном аэродроме в Джанкое. О многочисленных взрывах жители писали и в социальных сетях. «Власти» аннексированного региона никак это не комментировали, а представитель оккупационного движения Рогов заявил, что ПВО полностью отразила ракетную атаку.

Аэродром уже атаковали ракеты 17 апреля, тогда пожар попал на кадры местных жителей.

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