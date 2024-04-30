NYT: Россия пытается прорвать линию фронта 30.04.2024, 15:21

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Оккупанты пытаются использовать «окно возможностей».

Россия пытается увеличить свое преимущество на востоке Украины и прорвать линию фронта, используя время, пока Украина ждет прибытия первой партии военной помощи от США, говорится в материале The New York Times.

Отмечается, что в последние недели российские войска захватили или вошли в ряд сел на восточном фронте, что свидетельствует об ухудшении ситуации в регионе для украинских войск, о которой, в частности, заявлял и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 29 апреля, отметив, что украинские бойцы отступили из трех сел вблизи Авдеевки — Бердичев, Семеновки и Новомихайловки.

Военные эксперты говорят, что недавние успехи России отражают ее стремление использовать «окно возможностей» для продолжения атак до того момента, пока в Украину не прибыла первая партия военной помощи, которая поможет облегчить положение ее Сил обороны.

NYT также приводит слова главы неправительственной исследовательской группы Украинский центр безопасности и сотрудничества Сергея Кузана, который заявил, что украинское командование должно было сделать «выбор между плохой ситуацией и еще худшей» и решило потерять территории, а не солдат.

Ситуация также осложняется тем, что российским войскам удалось прорвать северную часть оборонительной линии и быстро продвинуться к селу Очеретино, расположенному на дороге, ведущей в Покровск. При этом как пишет газета, пока неизвестно, получили ли российские войска полный контроль над ним.