Семерых польских солдат, охранявших границу с Беларусью, доставили в больницу
- 30.04.2024, 15:28
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Детали.
В результате аварии возле белорусской границы семеро польских солдат были доставлены в больницу, сообщает PAP. Инцидент произошел в городе Кондратки, расположенном в Подляском воеводстве, в нескольких километрах от польско-белорусской границы.
Военный грузовик, перевозивший 17 военнослужащих для усиления пограничных нарядов, съехал в кювет около семи часов утра. Семеро пострадавших были госпитализированы, но информации о серьезных травмах пока не поступало.
Расследование обстоятельств аварии ведет военная полиция Белостока.