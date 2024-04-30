Семерых польских солдат, охранявших границу с Беларусью, доставили в больницу 30.04.2024, 15:28

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Детали.

В результате аварии возле белорусской границы семеро польских солдат были доставлены в больницу, сообщает PAP. Инцидент произошел в городе Кондратки, расположенном в Подляском воеводстве, в нескольких километрах от польско-белорусской границы.

Военный грузовик, перевозивший 17 военнослужащих для усиления пограничных нарядов, съехал в кювет около семи часов утра. Семеро пострадавших были госпитализированы, но информации о серьезных травмах пока не поступало.

Расследование обстоятельств аварии ведет военная полиция Белостока.