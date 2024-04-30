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«Прилетело» не только по аэродрому в Джанкое: партизаны узнали детали ночных ударов по Крыму

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  • 30.04.2024, 17:29
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«Прилетело» не только по аэродрому в Джанкое: партизаны узнали детали ночных ударов по Крыму

Был совершен комбинированный удар.

Во время атаки по аннексированному Крыму в ночь на 30 апреля под удар попал не только аэродром в Джанкое. Взрывы раздавались и в других частях полуострова.

Как сообщило партизанское движение «АТЕШ»:

- Сегодня ночью в Крыму действительно было жарко. Наши агенты среди военных ВС РФ сообщают о пяти ударах по аэродрому Джанкой. Сообщают о многих раненых и ликвидированных оккупантах.

Как узнали партизаны, ночью был совершен комбинированный удар БПЛА и ракет по военным объектам оккупантов.

Агенты «АТЕШ» также сообщили о взрывах в Геническом и Красногвардейском районах, а также в Симферополе.

- Работаем над тем, чтобы получить более подробную информацию. Также ждем официальной информации от Сил обороны Украины, - добавили украинские партизаны.

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