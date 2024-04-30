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В Таиланде температура воздуха приблизилась к рекордным значениям

  • 30.04.2024, 18:21
В Таиланде температура воздуха приблизилась к рекордным значениям

В 26 провинциях она превысила отметку плюс 40 градусов.

Более чем в 30 районах Таиланда температура воздуха побила рекордные значения, в 26 из 77 провинциях она превысила отметку плюс 40 градусов, пишет Bloomberg.

Самую высокую температуру — плюс 44,2 градуса — зафиксировали в северной провинции Лампанг. Она почти побила рекордные значения 2016 и 2023 годов — плюс 44,6 градуса.

По данным государственного регулятора энергетики, из-за резкого повышения температуры потребление электроэнергии в стране выросло до 34 тыс. МВт. Тайский метеорологический департамент посоветовал избегать активного отдыха и следить за самочувствием.

Аномальная жара в стране сохраняется несколько недель. Из-за теплового удара в этом году погибли по меньшей мере 30 человек. Из-за повышения температуры воды власти предупредили о риске обесцвечивания кораллов. Уровень воды в 27 водохранилищах упал до 40,61% от их полной емкости.

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