Украинские спецназовцы поразили два российских ЗРК «Бук» на Сумском направлении 1 30.04.2024, 18:46

иллюстративное фото

Видеофакт.

Операторы одного из подразделений ССО во время разведывательных действий на Сумском направлении обнаружили зенитно-ракетный комплекс «Бук», который находился на пусковой позиции.

Об этом сообщает командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

По вражеской цели было нанесено огневое поражение ударными дронами. На эвакуацию выведенного из строя ЗРК прибыл еще один «Бук», по которому наши операторы нанесли повторный удар. Таким образом были поражены два зенитно-ракетных комплекса россиян.