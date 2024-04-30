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Палестинцы напали в Рамалле на автомобиль германского посла и едва не линчевали его самого

  • 30.04.2024, 19:50
  • 1,584
Палестинцы напали в Рамалле на автомобиль германского посла и едва не линчевали его самого

Видео.

Палестинцы напали на автомобиль посла Германии Штеффена Зайберта, когда он посещал университет Бир-Зейт в Рамалле, пишут «Детали».

Об этом стало известно во вторник, 30 апреля. Палестинцы забросали машину посла камнями, пытались разбить стекла, оторвали номерной знак, пытались оторвать, но в итоге просто сломали и выдернули из гнезда левое боковое зеркало. Они открыли дверцу машины и пытались вытащить оттуда посла, чтобы линчевать его. Машина умчалась с открытой дверцей.

Все происходящее палестинцы снимали на видео, которое широко распространилось в социальных сетях.

Как рассказали сайту 12-го телеканала источники в Рамалле, инициаторами и организаторами нападения были активисты Народного фронта освобождения Палестины. Так они решили отмстить послу за то, что Германия последовательнее, чем другие страны Европы отстаивает правоту Израиля в войне с ХАМАСом. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц выступает против требования о немедленном прекращении войны, так как считает недопустимым восстановление потенциала ХАМАСа.

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