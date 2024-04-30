Бойцы «Хартии» показали кадры боев на Лиманском направлении 30.04.2024, 20:32

Видео.

13-я бригада Национальной гвардии Украины «Хартия» показала кадры боев на Лиманском направлении.

Об этом информирует на телеграм-канал бригады.

«На Лиманском направлении стороны пытаются закрепиться, улучшить свое тактическое положение. Продолжаются обмены артиллерийскими и минометными ударами, работают другие средства. Противник пытается давить, но бойцы бригады «Хартия» сдерживают его и идут отвоевывать позиции» , - говорится в сообщении.

Вот как выглядит бой там, где раньше был густой лес. Видео содержит кадры от первого лица, чтобы показать, какие титанические усилия прилагают украинские бойцы.