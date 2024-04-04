Украинская разведка получила доступ к личной переписке российского генерала 4.04.2024, 9:15

4,562

Что удалось узнать.

Как сообщает издание «Настоящее время», одна из украинских спецслужб получила доступ к личным перепискам в Telegram российского генерал-майора, начальника штаба 58-й общевойсковой армии Вооруженных Сил России Сергея Медведева. Журналистам издания, которым был передан доступ, удержалось подтвердить подлинность переписки.

Утверждается, что в ней много личного. Например, сообщения не только жене, но и двум любовницами. Вместе с этим много информации и по рабочим вопросам. В открытом мессенджере генерал присылал координаты попадания снарядов.

Некоторые из полученных документов, которые содержат информацию о военных преступлениях, журналисты решили обнародовать. Среди них — «справка-отчет об убийстве двух гражданских лиц военнослужащими 503 мсп».

В ней описываются события, произошедшие в ноябре 2022 года в небольшом селе Новомихайловка Бердянского района Запорожской области. Оно было оккупировано в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину.

Как следует из содержания документа, российский военный Батраз Сланов вместе с несколькими своими сослуживцами поехал домой к местным жителям, которых считали корректировщиками ударов украинских военных по подразделениям вооруженных сил России. После допроса, который не дал результатов, они уехали.

Через четыре дня военные выпивали. Как сказано в отчете, было «пять литров домашнего вина». Пьяный Сланов вспомнил о допросе и решил повторить его «с пытками».

Сланов отвез обоих мужчин в лесопарк возле Новомихайловки, где за отказ признаться застрелил выстрелами в голову. На этом российский военный не остановился. Вернувшись в село, он забрал женщину, которая была женой одного убитого и сестрой другого. По дороге в машине он пытался ее изнасиловать, но уснул. В результате женщина сбежала.

Журналисты сумели выяснить, что у Батраза Сланова есть несколько судимостей. На нем две кражи и несколько ДТП в пьяном состоянии с пострадавшими. Последний приговор — год колонии строгого режима с лишением права управления на четыре года — он получил за два дня до начала войны.

Но уже через несколько месяцев мужчина оказался в рядах российской армии, где его, вопреки нескольким приговорам за вождение в пьяном состоянии, взяли водителем. Служил Батраз Сланов в подразделении «Шторм», куда берут заключенных и нарушителей приказа.

По факту убийства завели уголовное дело. Было установлено, что жертвы никаким образом не были связаны с украинскими силовиками.