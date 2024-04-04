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НАТО отмечает 75 лет со дня образования

  • 4.04.2024, 12:41
НАТО отмечает 75 лет со дня образования

В наше время Альянс получил новый импульс к развитию.

В четверг, 4 апреля, военному блоку НАТО исполняется 75 лет, пишет «Голос Америки».

Альянс получил новый импульс после вторжения России в Украину, но столкнулся с растущей угрозой со стороны Москвы и негативными предчувствиями по поводу возможного возвращения Дональда Трампа.

В 2019 году президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что альянс, созданный после Второй мировой войны для противостояния Советскому Союзу, переживает «смерть мозга».

Но за прошедшие после заявления Макрона четыре с половиной года к альянсу присоединились Швеция и Финляндия, и таким образом сейчас в него входят 32 государства.

Это стало следствием полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, которое французский президент назвал «электрическим шоком», пробудившим альянс.

В ответ на действия Москвы НАТО увеличило численность войск на восточном фланге и ввело новые планы реагирования на российские атаки.

«Истинное мерило успеха НАТО – это не только сдерживание врагов или защита территорий. Это и то, как наши граждане используют свою безопасность и свободу, чтобы ощутимо улучшать свою жизнь», – заявил в Брюсселе госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Неудивительно, что демократические страны продолжают идти на большие жертвы, чтобы присоединиться к этому альянсу, – продолжил он. – Неудивительно, что страны далеко за пределами трансатлантического региона, включая десятки, представленные здесь сегодня вечером, стремятся углубить свое партнерство с НАТО».

После холодной войны у некоторых возникали сомнения в необходимости дальнейшего существования НАТО, но новое внимание к своему заклятому антагонисту, Москве, дало альянсу четкое ощущение цели.

Этот процесс начался еще в 2014 году, когда Россия захватила украинский Крым. Но после полномасштабного вторжения 2022 года он вышел на новый уровень.

Всего за полгода до ввода российских войск в Украину НАТО все еще пыталось осознать последствия катастрофического вывода своих войск из Афганистана под руководством США, который позволил Талибану прийти к власти.

С начала войны в Украине, которая надеется однажды вступить в НАТО, члены альянса отправили Киеву оружие на десятки миллиардов долларов.

При этом альянс старательно избегает втягивания в прямой конфликт с Россией, который может перерасти в ядерный.

Однако российский лидер Владимир Путин не единственная угроза, нависшая над НАТО.

Несколько недель назад экс-президент США Дональд Трамп шокировал союзников заявлением, что он бы даже поощрял Россию «делать все, что ей вздумается» с любой страной НАТО, не выполняющей свои финансовые обязательства.

Слова республиканского кандидата в президенты вызвали политическую бурю, поскольку поставили под сомнение обязательства Вашингтона перед союзниками в случае, если Трамп победит действующего президента Джо Байдена в ноябре.

В качестве упреждающего шага НАТО заявило о резком увеличении числа стран, достигших целевого показателя по расходам на оборону (2% от ВВП). Ожидается, что в этом году их будет 20, тогда как в 2014 году было всего три.

Дипломаты в штаб-квартире НАТО в Брюсселе все же сохраняют спокойствие по поводу возможного возвращения Трампа, отмечая, что к концу его первого срока альянс оказался в лучшей форме.

По их словам, один из способов убедить США в том, что НАТО по-прежнему актуально, состоит в усилении внимания к Китаю, который вызывает у Вашингтона большую озабоченность.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг воспользовался юбилеем, чтобы продемонстрировать достижения НАТО.

«Мы представляем 50 процентов мировой экономической мощи и 50 процентов мировой военной мощи. Поэтому, пока мы вместе, никто не может нам угрожать, мы в безопасности, – сказал он. – Мы являемся самым успешным альянсом в истории по двум причинам: во-первых, благодаря нашему единству, а во-вторых, благодаря тому, что мы смогли измениться, когда изменился мир».

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