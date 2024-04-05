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Возвращение легенды: новый Opel Frontera 2024 рассекретили до премьеры

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  • 5.04.2024, 10:37
  • 2,014
Возвращение легенды: новый Opel Frontera 2024 рассекретили до премьеры

Opel Frontera вернется на рынок как компактный городской кроссовер.

В интернет попало изображение нового Opel Frontera. Знаменитую модель вскоре возродят в новом формате — она дебютирует 9 апреля и придет на смену Opel Crossland. Об этом пишет сайт cochespias.

Кроссовер Opel Frontera выглядит более солидно, чем Crossland. У него высокий капот, массивные бамперы, толстые задние стойки крыши и расширенные крылья. Передняя часть выполнена в стилистике Opel Vizor — с черной вставкой между фарами.

Новый Opel Frontera 2024 построят на архитектуре Smart Car Platform, как новые Citroen e-C3 и Fiat Panda. Он будет крупнее предшественника — около 4,3 м в длину. Не исключено, что появится семиместный вариант модели.

Ожидается, что кроссовер Opel Frontera предложат в электрической версии мощностью 156 л. с. с батареей на 54 кВт∙ч и запасом хода около 400 км. Также будет 136-сильная гибридная модификация с 1,2-литровым турбомотором.

Как известно, Opel Frontera производился с 1991 по 2004 год. Выпустили два поколения рамного внедорожника.

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