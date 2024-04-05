Польша обвинила белорусские власти в очередях на границе 2 5.04.2024, 14:38

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Миграционный кризис сказывается на скорости оформления путешественников.

Пограничная служба Польши признала более тщательный досмотр путешественников на границе с Беларусью и объяснила это «угрозами нелегальной миграции», из-за которых офицеров из пункта в Тересполе перебрасывают на сдерживание мигрантов в лесах. Об этом ведомство сообщило «Белсату».

«Белсат» направил запрос в Пограничную службу Польши 3 апреля, когда в Бресте образовалась очередь из 370 легковушек и 38 автобусов. В чатах, где путешественники обсуждают прохождение границы, оскорбляли польских чиновников, сетуя, что те медленно работают и не открывают все каналы на терминале.

Тогда также появилась неофициальная информация, что на польской стороне офицеры не слишком спешат и слишком пристально всех и все проверяют потому, что пограничники поймали мигранта, который попал на территорию соседней страны из Беларуси.

Прес-секретарь Надбужанского отдела пограничной службы Польши, который управляет пунктом пропуска в Тересполе, Дариуш Сеницкий в комментарии «Белсату» подтвердил, что миграционный кризис, за который ответственны белорусские власти, сказывается на скорости оформления путешественников:

«Внезапные, непредвиденные события, несущие признаки неприкосновенности государственной границы, возникающие в результате миграционного давления на польско-белорусской границе, могут обусловить необходимость принятия динамичных и решительных мер. Эти меры предусматривают перемещение имеющихся личных ресурсов сотрудников от пограничных проверок для охраны государственной границы на местах так называемой «зеленой границы».

Сеницкий упрекнул белорусских коллег в «недостаточной охране государственной границы»:

«В связи с недостаточной охраной государственной границы на белорусской стороне, мы также обязаны проводить более детальный контроль лиц, въезжающих в Польшу – до тех пор, пока не исчезнет реальная угроза нелегальной миграции. Реализация этих мер по охране государственной границы является ответом на временные угрозы нелегальной миграции».

Одновременно представитель Надбужанского отдела пограничной службы Польши заверил, что в Тереспольском пункте «адекватно используют имеющуюся инфраструктуру», а в приоритетном порядке там оформляют именно автобусы.

По данным Государственного пограничного комитета Беларуси на момент публикации, в очереди на выезд в Польшу – 250 легковых автомобилей и 35 автобусов. С той стороны на въезд в нашу страну очередей нет.