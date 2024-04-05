Высокопоставленный чиновник США предположил расширение партнерства AUKUS
- 5.04.2024, 16:08
За счет других стран Индо-Тихоокеанского региона.
Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл допустил, что трехстороннее партнерство США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности AUKUS вскоре может быть расширено за счет других стран Индо-Тихоокеанского региона, передает «Голос Америки».
AUKUS было создано в 2021 году в условиях все более напористого присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
Разговоры о вступлении в группу или участии в так называемом втором компоненте партнерства других стран ведутся уже больше года.
«При создании AUKUS всегда считалось, что в какой-то момент мы будем приветствовать участие новых стран, особенно во втором компоненте», – заявил Кэмпбелл на мероприятии, организованном Центром новой американской безопасности.
Кэмпбелл добавил, что другие страны выразили заинтересованность в участии в AUKUS, когда наступит подходящее время.
«Думаю, вы услышите, что нам есть что сказать по этому поводу на следующей неделе», – сказал он.