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Высокопоставленный чиновник США предположил расширение партнерства AUKUS

  • 5.04.2024, 16:08
Высокопоставленный чиновник США предположил расширение партнерства AUKUS

За счет других стран Индо-Тихоокеанского региона.

Заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл допустил, что трехстороннее партнерство США, Великобритании и Австралии в сфере безопасности AUKUS вскоре может быть расширено за счет других стран Индо-Тихоокеанского региона, передает «Голос Америки».

AUKUS было создано в 2021 году в условиях все более напористого присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Разговоры о вступлении в группу или участии в так называемом втором компоненте партнерства других стран ведутся уже больше года.

«При создании AUKUS всегда считалось, что в какой-то момент мы будем приветствовать участие новых стран, особенно во втором компоненте», – заявил Кэмпбелл на мероприятии, организованном Центром новой американской безопасности.

Кэмпбелл добавил, что другие страны выразили заинтересованность в участии в AUKUS, когда наступит подходящее время.

«Думаю, вы услышите, что нам есть что сказать по этому поводу на следующей неделе», – сказал он.

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