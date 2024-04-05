закрыть
5 апреля 2024, пятница, 16:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Появились спутниковые снимки аэродромов в России до атаки БПЛА

  • 5.04.2024, 16:54
Появились спутниковые снимки аэродромов в России до атаки БПЛА

Под ударом оказались военные аэродромы Морозовск, Энгельс и Ейск.

В ночь на 5 апреля страна-агрессор подверглась массированной атаке дронов. Под ударом оказались военные аэродромы Морозовск, Энгельс и Ейск.

Журналисты обнародовали спутниковые снимки российских аэродромов в канун атаки БпЛА.

Сколько самолетов было на аэродромах, которые атаковали дроны

Так, согласно снимку Planet Labs на аэродроме Энгельс 4 апреля находилось по меньшей мере восемь стратегических бомбардировщиков: три Ту-160 и пять Ту-95. Также спутник зафиксировал по одному Ил-76 и Ту-22.

На военном аэродроме в Ейске были расположены около 30 воздушных судов: десять тренировочно-боевых самолетов Л-39, пять транспортных самолетов Ан-26 и по одному Ан-74 и Ан-12, четыре истребителя типа Су-27, 4 – Су-25, один Су-30, а также вертолеты Ка-27, один Ми-8 и два учебно-тренировочных самолета Ту-134УБЛ.

На аэродроме в Морозовске, согласно снимку Planet Labs, по состоянию на 4 апреля было 29 истребителей различных типов, большинство из которых Су-34.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип