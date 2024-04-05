Появились спутниковые снимки аэродромов в России до атаки БПЛА 5.04.2024, 16:54

Под ударом оказались военные аэродромы Морозовск, Энгельс и Ейск.

В ночь на 5 апреля страна-агрессор подверглась массированной атаке дронов. Под ударом оказались военные аэродромы Морозовск, Энгельс и Ейск.

Журналисты обнародовали спутниковые снимки российских аэродромов в канун атаки БпЛА.

Сколько самолетов было на аэродромах, которые атаковали дроны

Так, согласно снимку Planet Labs на аэродроме Энгельс 4 апреля находилось по меньшей мере восемь стратегических бомбардировщиков: три Ту-160 и пять Ту-95. Также спутник зафиксировал по одному Ил-76 и Ту-22.

На военном аэродроме в Ейске были расположены около 30 воздушных судов: десять тренировочно-боевых самолетов Л-39, пять транспортных самолетов Ан-26 и по одному Ан-74 и Ан-12, четыре истребителя типа Су-27, 4 – Су-25, один Су-30, а также вертолеты Ка-27, один Ми-8 и два учебно-тренировочных самолета Ту-134УБЛ.

На аэродроме в Морозовске, согласно снимку Planet Labs, по состоянию на 4 апреля было 29 истребителей различных типов, большинство из которых Су-34.