закрыть
5 апреля 2024, пятница, 17:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Судьи отклонили иски Трампа о снятии с него обвинений

1
  • 5.04.2024, 17:21
  • 1,220
Судьи отклонили иски Трампа о снятии с него обвинений

Первый в истории суд над действующим или бывшим президентом США должен начаться 15 апреля.

Суды в Джорджии и Флориде отклонили иски Дональда Трампа, в которых тот просил снять с него обвинения, передает The Voice of America.

Сразу двое судей, которые ведут процессы по уголовным делам в отношении экс-президента Дональда Трампа, отклонили его иски с просьбой снять с него обвинения, связанные с попытками Трампа отменить итоги президентских выборов в Джорджии в 2020 году и с незаконным хранением секретных документов, которые бывший президент забрал с собой после ухода из Белого дома.

Кроме того, один из союзников Трампа, Джеффри Кларк, рискует лишиться своей адвокатской лицензии после того, как комиссия в Вашингтоне обнаружила, что он нарушил некоторые правила адвокатской этики, пытаясь использовать свою фирму для того, чтобы помочь Трампу отменить итоги выборов.

Эти случаи представляют собой лишь некоторые из юридических хитросплетений, с которыми столкнулся в последнее время Трамп, которому были предъявлены уголовные обвинения по четырем делам. Первый в истории суд над действующим или бывшим президентом США должен начаться в Нью-Йорке 15 апреля.

Судья Эйлин Кэннон в четверг также отклонила во Флориде аргумент Трампа о том, что дело, обвиняющее его в незаконном хранении секретных документов, должно быть закрыто на основании того, что эти бумаги являются его личными записями, а не собственностью государства.

Трамп утверждал, что хранение им секретных документов в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде после ухода с поста в 2021 году было санкционировано в соответствии с законом, который позволяет бывшим президентам хранить личные записи, не связанные с их служебными обязанностями.

Прокуроры по делу, возбужденному специальным прокурором Джеком Смитом, заявили, что документы касаются военных и разведывательных вопросов, включая детали американской ядерной программы, и не могут быть истолкованы как личные.

Ранее в четверг судья штата Джорджия отклонил ходатайство Трампа о снятии с него уголовных обвинений по делу о вмешательстве в выборы 2020 года, которое, по мнению Трампа, нарушает его право на свободу слова.

Судья Верховного суда округа Фултон Скотт Макафи постановил, что заявления Трампа и 14 других обвиняемых по этому делу были сделаны «в целях содействия преступной деятельности» и не защищены Первой поправкой к Конституции США.

Трамп, назвавший все четыре уголовных обвинения против него политически мотивированными, по-прежнему имеет несколько нерассмотренных исков по делу о документах, в том числе аргументы о том, что у него есть президентский иммунитет от судебного преследования и что он подвергается преследованию со стороны прокуроров.

Адвокат Трампа по делу о выборах в Джорджии заявил, что Трамп и его соответчики не согласны с этим решением. Представитель предвыборного штаба Трампа заявил, что решение суда во Флориде свидетельствует о том, что судью Кэннон «запугивают», не предоставив дополнительных подробностей.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип