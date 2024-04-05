Судьи отклонили иски Трампа о снятии с него обвинений 1 5.04.2024, 17:21

1,220

Первый в истории суд над действующим или бывшим президентом США должен начаться 15 апреля.

Суды в Джорджии и Флориде отклонили иски Дональда Трампа, в которых тот просил снять с него обвинения, передает The Voice of America.

Сразу двое судей, которые ведут процессы по уголовным делам в отношении экс-президента Дональда Трампа, отклонили его иски с просьбой снять с него обвинения, связанные с попытками Трампа отменить итоги президентских выборов в Джорджии в 2020 году и с незаконным хранением секретных документов, которые бывший президент забрал с собой после ухода из Белого дома.

Кроме того, один из союзников Трампа, Джеффри Кларк, рискует лишиться своей адвокатской лицензии после того, как комиссия в Вашингтоне обнаружила, что он нарушил некоторые правила адвокатской этики, пытаясь использовать свою фирму для того, чтобы помочь Трампу отменить итоги выборов.

Эти случаи представляют собой лишь некоторые из юридических хитросплетений, с которыми столкнулся в последнее время Трамп, которому были предъявлены уголовные обвинения по четырем делам. Первый в истории суд над действующим или бывшим президентом США должен начаться в Нью-Йорке 15 апреля.

Судья Эйлин Кэннон в четверг также отклонила во Флориде аргумент Трампа о том, что дело, обвиняющее его в незаконном хранении секретных документов, должно быть закрыто на основании того, что эти бумаги являются его личными записями, а не собственностью государства.

Трамп утверждал, что хранение им секретных документов в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде после ухода с поста в 2021 году было санкционировано в соответствии с законом, который позволяет бывшим президентам хранить личные записи, не связанные с их служебными обязанностями.

Прокуроры по делу, возбужденному специальным прокурором Джеком Смитом, заявили, что документы касаются военных и разведывательных вопросов, включая детали американской ядерной программы, и не могут быть истолкованы как личные.

Ранее в четверг судья штата Джорджия отклонил ходатайство Трампа о снятии с него уголовных обвинений по делу о вмешательстве в выборы 2020 года, которое, по мнению Трампа, нарушает его право на свободу слова.

Судья Верховного суда округа Фултон Скотт Макафи постановил, что заявления Трампа и 14 других обвиняемых по этому делу были сделаны «в целях содействия преступной деятельности» и не защищены Первой поправкой к Конституции США.

Трамп, назвавший все четыре уголовных обвинения против него политически мотивированными, по-прежнему имеет несколько нерассмотренных исков по делу о документах, в том числе аргументы о том, что у него есть президентский иммунитет от судебного преследования и что он подвергается преследованию со стороны прокуроров.

Адвокат Трампа по делу о выборах в Джорджии заявил, что Трамп и его соответчики не согласны с этим решением. Представитель предвыборного штаба Трампа заявил, что решение суда во Флориде свидетельствует о том, что судью Кэннон «запугивают», не предоставив дополнительных подробностей.