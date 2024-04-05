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В российской армии увеличилось количество дезертиров

  • 5.04.2024, 18:33
В российской армии увеличилось количество дезертиров

На фоне разговоров о новой волне мобилизации.

На фоне разговоров о новой волне мобилизации в РФ в российской армии существенно увеличилось число случаев дезертирства. Об этом FREEДОМ рассказал координатор отдела помощи и эвакуации российского проекта «Идите лесом» Антон Горбацевич.

По его словам, количество случаев дезертирства за последние месяцы выросло достаточно серьезно. Об этом, например, свидетельствует рост числа обращений в организацию «Идите лесом» от людей, которые хотят покинуть оккупационную армию.

«Например, на период января 2023 года у нас было около 83 обращений в месяц. В январе 2024 года количество обращений за месяц было около 900 случаев. То есть количество случаев дезертирства увеличилось более чем в 10 раз», — уточнил эксперт.

Горбацевич добавил, что есть разные источники, позволяющие зафиксировать рост дезертирства.

«Например, данные судов по этим делам. Их количество тоже подтверждает то, что дезертиров в российской армии становится все больше и больше», — сказал он.

По мнению спикера, такая ситуация в российской армии свидетельствует о том, что в РФ будут вынуждены объявить очередную волну мобилизации.

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