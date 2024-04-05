Атака аэродромов РФ: полковник ВСУ заметил уникальный механизм работы украинских дронов 5.04.2024, 21:28

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Роман Свитан уверен, что удары продолжатся.

Чуть ли не ежедневно с российских военных аэродромов взлетают борта, чтобы нанести удар по Украине крылатыми ракетами или УАБами. Теперь у них будет меньше возможностей, ведь места дислокации самолетов поразили дроны.

Что именно находилось на этих аэродромах, в военной сводке для «24 Канала» рассказал полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

Подробнее о беспилотной атаке

Минобороны России отчитались, что в ночь на 5 апреля на страну летело 53 беспилотных летательных аппарата с четырех сторон. Атаковали военные аэродромы в Морозовске Ростовской области, Ейске Краснодарского края и Энгельсе Саратовской области.

- Это то количество беспилотников, которое нужно, чтобы нивелировать ПВО врага. И на этот раз это удалось достаточно успешно, – заметил полковник в запасе.

В Энгельсе базируются дальние стратегические бомбардировщики. В Морозовске расположен 559-й полк тактической авиации, обычно там базируются две эскадрильи Ту-34, группа Су-35. В Ейске расположен 959-й пункт тактической авиации, а также Су-24, Су-34, Су-35.

Это основные аэродромы, с которых взлетают самолеты типа Ту и обстреливают Украину ракетами Х-101, Х-555 или сбрасывают УАБы на Восток и Юг Украины.

Свитан заметил интересный механизм работы этих дронов. Сначала они атакуют подстанции, которые питают ПВО, a потом бьют по военным целям.

Удары продолжатся

Высокопоставленные чиновники США неоднократно подчеркивали, что не поощряют удары Украины по российским НПЗ.

В то же время представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что радиус атак на российскую военную инфраструктуру будет увеличиваться.

Свитан объяснил: США понимают, что средств поражения, производящихся в Украине, становится все больше, следовательно, это вызовет значительное беспокойство в Москве, которое может экстраполироваться впоследствии и на Соединенные Штаты Америки.

- Поэтому они поставили такой барьер: это не мы, это Украина. В принципе, всегда так и должно быть: работаем мы – украинские войска, украинское производство и украинские беспилотники выполняют боевые задачи, – подчеркнул военный аналитик.

Он убежден, что подобная риторика не повлияет на планы украинских спецслужб, пока она является только риторикой, а не конкретными действиями.