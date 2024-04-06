HIMARS точным ударом разрушил фортификации оккупантов на Южном фронте 6.04.2024, 8:45

2,370

У россиян — десятки «200-х» и «300-х».

Артиллеристы ВСУ перечеркнули планы российских войск по постройке укреплений на Юге, уничтожив живую силу противника. Бойцы Сил специальных операций Украины нанесли удар, уничтожив 14 оккупантов.

Вражеское подразделение возводило оборонительные укрепления на Юге Украине. Военнослужащие 73-го морского центра ССО засекли отряд противника, операторы навели огонь на цель, а ЗРК HIMARS 3-го ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны нанес удар.

Видео успешной атаки опубликовали в Telegram-канале ССО.

На записи можно заметить, как личный состав армии РФ возводит укрепления, показаны скелет будущих строений, стройматериалы, выкопанные ямы.

На 34-й секунде съемки по оккупантам был нанесен ракетный удар, точное попадание ликвидировало 14 вражеских солдат и еще семерых отправило на больничные койки.