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В Азове взорвали трубопровод, по которому перекачивали нефтепродукты к танкерам РФ

  • 6.04.2024, 11:53
  • 6,086
В Азове взорвали трубопровод, по которому перекачивали нефтепродукты к танкерам РФ

Загрузка остановлена на неопределенный срок.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о подрыве еще одного военного объекта в России - нефтепровода в населенном пункте Азов.

Как сообщила, украинская разведка, в ночь на 6 апреля в районе н.п. Азов Ростовской области подорвали трубопровод, по которому осуществлялась перекачка нефтепродуктов с местной нефтебазы к танкерам в припортовой территории «Азовского морского порта».

Загрузка танкеров нефтепродуктами приостановлена на неопределенный срок.

Разведка уточняет, что объект использовался государством-агрессором в военных целях.

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