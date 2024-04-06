В Азове взорвали трубопровод, по которому перекачивали нефтепродукты к танкерам РФ
- 6.04.2024, 11:53
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Загрузка остановлена на неопределенный срок.
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о подрыве еще одного военного объекта в России - нефтепровода в населенном пункте Азов.
Как сообщила, украинская разведка, в ночь на 6 апреля в районе н.п. Азов Ростовской области подорвали трубопровод, по которому осуществлялась перекачка нефтепродуктов с местной нефтебазы к танкерам в припортовой территории «Азовского морского порта».
Загрузка танкеров нефтепродуктами приостановлена на неопределенный срок.
Разведка уточняет, что объект использовался государством-агрессором в военных целях.