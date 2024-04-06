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«Так произошло с А-50»: что ждет пораженные БПЛА российские самолеты

  • 6.04.2024, 13:01
  • 1,412
«Так произошло с А-50»: что ждет пораженные БПЛА российские самолеты

Эксперт-авиатор оценил ситуацию.

Президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов АОПА Украина, авиатор Геннадий Хазан прокомментировал в эфире Radio NV, будет ли РФ восстанавливать самолеты, которые были повреждены в результате атаки БПЛА на три военных аэродрома. Сообщается, что только в Морозовске было уничтожено шесть и повреждено по меньшей мере восемь самолетов.

Авиатор сперва напомнил, что произошло с самолетом А-50.

«Когда-то было нанесено поражение одному из самолетов Ил-76, который называется комплекс А-50, повредили антенну, — и все, он перестал летать. То есть прилетел на ремонт и так на том заводе остался», — рассказал Хазан.

То же самое может ждать и самолеты, которые были поражены БПЛА, предположил авиатор:

«Если речь будет идти о серьезных повреждениях самолетов стратегической авиации, то, скорее всего, они [подвергнутся] такому техническому каннибализму и будут разбираться на запасные части для поддержания летной годности других бортов. Такие вещи используются на сегодня, поэтому даже пораженные самолеты, которым взрывом что-то серьезно повредило, скорее всего, больше использоваться не будут как воздушное судно, носитель российского оружия».

В ночь на 5 апреля в городах Морозовск (Ростовская область), Энгельс (Саратовская область) и Ейск (Краснодарский край РФ), где расположены военные аэродромы, прозвучала серия громких взрывов.

Источники NV сообщили, что атаку на Морозовск осуществила СБУ вместе с другими подразделениями Сил обороны. По меньшей мере шесть самолетов уничтожено и восемь существенно повреждены в результате ударов. По данным источников, на аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-27 и Су-34, которые Россия использует для обстрела Украины КАБами.

Также источники в спецслужбах сообщили NV, что атаку дронами на аэродромы в Ейске и Энгельсе осуществило Главное управление разведки. По данным собеседника издания, в результате атаки в Ейске было уничтожено по меньшей мере два штурмовика Су-25. В то же время на аэродроме в Энгельсе были серьезно повреждены три бомбардировщика Ту-95МС.

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