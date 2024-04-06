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Эксперты назвали самые дешевые в обслуживании авто: топ-5 марок

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  • 6.04.2024, 16:15
  • 2,334
Эксперты назвали самые дешевые в обслуживании авто: топ-5 марок

Эти модели позволят вам сэкономить больше всего в течение 10 лет.

При покупке авто не каждый будущий владелец на 100% уверен, что сможет позволить себе обслуживать его. И потому так происходит, что авто стоит несколько месяцев в гараже или на стоянке, потому что не за что заменить масло или купить новый комплект шин.

Такие расходы неизбежны. Но, к счастью, есть эксперты, годами анализировавшие миллионы авто, чтобы рассказать, сколько нужно потратить на авто за 10 лет его эксплуатации. В частности, такой рейтинг опубликовало издание Сaredge.

Самые дешевые в обслуживании авто: топ-5 марок

На первом месте расположилась Toyota. Ее обслуживание стоит 5996 долларов в течение 10 лет. На втором месте – Mitsubishi – среднестатистический владелец потратит на свой автомобиль 7787 долларов.

На третьей строчке расположилась рейтинга Honda. Ее эксплуатировать не дорого — 7827 долларов за 10 лет. Немного дороже в обслуживании Mazda – за 10 лет выходит около 8035 долларов. И практически на том же уровне Nissan – 8088 долларов в течение десятилетия.

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