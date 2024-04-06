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Литва предложила ЕС ввести импортную пошлину на овощи и рыбу из Беларуси

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  • 6.04.2024, 19:45
Литва предложила ЕС ввести импортную пошлину на овощи и рыбу из Беларуси

Ранее страна усилила контроль за импортируемым зерном.

Литва предлагает ввести импортную пошлину Евросоюза не только на зерно, но также на овощи и рыбу из Беларуси и России.

«Предлагаем также включить в пошлинную базу овощи и рыбную продукцию как категории товаров, которые импортируются в особо значительных количествах», — заявил Минсельхоз Литвы.

Ведомство считает, что ввоз такой продукции ущемляет интересы европейских производителей, а также пополняет бюджет России, из которого черпаются средства на войну в Украине, пишет nashaniva.com.

По данным Еврокомиссии, в 2023 году в страны — члены ЕС было ввезено 4,8 млн тонн российского и белорусского зерна стоимостью до €1,5 млрд.

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