Литва предложила ЕС ввести импортную пошлину на овощи и рыбу из Беларуси 1 6.04.2024, 19:45

Ранее страна усилила контроль за импортируемым зерном.

Литва предлагает ввести импортную пошлину Евросоюза не только на зерно, но также на овощи и рыбу из Беларуси и России.

«Предлагаем также включить в пошлинную базу овощи и рыбную продукцию как категории товаров, которые импортируются в особо значительных количествах», — заявил Минсельхоз Литвы.

Ведомство считает, что ввоз такой продукции ущемляет интересы европейских производителей, а также пополняет бюджет России, из которого черпаются средства на войну в Украине, пишет nashaniva.com.

По данным Еврокомиссии, в 2023 году в страны — члены ЕС было ввезено 4,8 млн тонн российского и белорусского зерна стоимостью до €1,5 млрд.