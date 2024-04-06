Литва предложила ЕС ввести импортную пошлину на овощи и рыбу из Беларуси

Литва предложила ЕС ввести импортную пошлину на овощи и рыбу из Беларуси1
- 6.04.2024, 19:45
Ранее страна усилила контроль за импортируемым зерном.
Литва предлагает ввести импортную пошлину Евросоюза не только на зерно, но также на овощи и рыбу из Беларуси и России.
«Предлагаем также включить в пошлинную базу овощи и рыбную продукцию как категории товаров, которые импортируются в особо значительных количествах», — заявил Минсельхоз Литвы.
Ведомство считает, что ввоз такой продукции ущемляет интересы европейских производителей, а также пополняет бюджет России, из которого черпаются средства на войну в Украине, пишет nashaniva.com.
По данным Еврокомиссии, в 2023 году в страны — члены ЕС было ввезено 4,8 млн тонн российского и белорусского зерна стоимостью до €1,5 млрд.