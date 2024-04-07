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Три страны согласовали декларацию о запрете экспорта и транзита белорусских продуктов

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  • 7.04.2024, 11:34
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Три страны согласовали декларацию о запрете экспорта и транзита белорусских продуктов

Подробности.

На трехсторонней встрече делегаций парламентов Литвы, Польши, Украины и представителей аграриев этих стран была согласована декларация, целью которой является запрет импорта в этим страны и транзита через их территорию российских и белорусских продуктов питания, рассказал председатель парламентского Комитета по экономике Казис Старкявичюс. Его слова приводит Delfi.

«Мы приняли пять важных пунктов, которые будем дорабатывать. Первый пункт касается запрета экспорта и транзита российских и белорусских продуктов питания, зерна. Второй пункт — найти пути для интервенционных закупок. <…> Нам также необходимо сосредоточиться на общем пакете помощи Украине, чтобы восстановить рынки [сбыта], которые были у Украины до войны», — сказал журналистам после встречи Старкявичюс.

«Было решено, что мы встретимся снова, если возникнут проблемы в ближайшем будущем. Есть еще вопрос транзита, мы его обсуждали, никаких решений с польской стороны не принято, но это следующий этап», — отметил он.

Старкявичюс заверил, что такого рода встречи являются шагом вперед в поисках взаимного согласия. Он надеется, что принятый документ поможет найти и европейские решения.

«Очень важно то, что политики и фермеры впервые сели за общий стол и сделан шаг вперед», — сказал политик.

Председатель парламентского Комитета по сельским делам Викторас Пранцкетис сказал, что в настоящее время необходимо запретить транзит и импорт российского зерна, и литовский парламент может проголосовать за такой закон уже на следующей неделе.

«Мы договорились, что примем такую декларацию после ее окончательного согласования. Прежде всего, необходимо запретить как транзит, так и импорт российского зерна, что мы и представили в первоначальной версии закона. Закон может быть принят уже на следующей неделе после рассмотрения в Комитете по национальной безопасности и обороне», — сказал Пранцкетис.

Напомним, о том, что Сейм Литвы рассматривает возможность запретить транзит сельхозпродукции из Беларуси и России, стало известно еще в начале марта.

Запрет планировали ввести на период с 15 апреля 2024 года до 1 июля 2025-го. Отмечалось, что эту идею поддержал президент Литвы Гитанас Науседа. Он отметил, что литовские фермеры видят в этом проблему, поэтому с ней надо бороться.

«Я бы приветствовал такие предложения, конечно, следует ознакомиться с их конкретным содержанием», — сказал он.

Ранее Латвия запретила ввоз на свою территорию сельхозпродукции из Беларуси и России. Согласно поправкам в закон о сельском хозяйстве и развитии сельских районов, которые принял Сейм Латвии в конце февраля этого года, запрещен ввоз для потребления в стране сельскохозяйственных и кормовых продуктов из Беларуси и России, а также этой продукции из третьих стран, если она происходит из Беларуси или России.

Опытом Латвии заинтересовались в Польше. Премьер-министр этой страны Дональд Туск тогда также анонсировал введение эмбарго на сельхозпродукцию из Беларуси и России. Туск считает, что рынок в Европе и Польше дестабилизирован продукцией из России и Беларуси.

В конце марта соседки Беларуси, входящие в состав ЕС, ввели ограничения по экспорту автомобилей: они перестали пропускать в нашу страну машины на транзитных номерах с двигателем больше 1,9 литра и дороже 50 тысяч евро.

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