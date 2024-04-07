У Соловьева внезапно раскрыли, во что война обходится России 7.04.2024, 12:11

Признание пропагандиста показали в эфире ТВ.

Россия тратит колоссальные средства на войну и убийства украинцев вместо того, чтобы делать жизнь собственных граждан комфортной.

Пропагандист РФ Армен Гаспарян заявил открытым текстом, что запуск одной ракеты сравним по цене со строительством школы. Этим фактом он чрезвычайно гордится. Откровенное заявление Гаспарян сделал в эфире пропагандистского ток-шоу «Соловьев LIVE», передает Диалог.UA.

«У нас высокоточное оружие стоит очень дорого, я вот на это хочу обратить внимание украинской аудитории. Одна высокоточная ракета стоит, ну чтобы в цифрах вас не загружать, примерно как одна школа. Вот построить одну школу среднюю с нуля, с котлована до туй, которые будут ее окружать, с бассейном. Это стоит столько же, сколько запустить одну высокоточную ракету. Это чтобы мы понимали стоимость этих запусков», - отметил пропагандист.

"Каждая высокоточная ракета, запущенная по Украине, стоит как одна не построенная школа".



Есть, чем гордиться. pic.twitter.com/EwuZptNvh8 — НЕВАЖНЫЕ ВЕСТИ 🧱🧱🧱🧱🧱🧱🧱🧱🧱 (@zhanoffartin) April 7, 2024

Стоит уточнить, что последние два года российская армия регулярно наносит массированные ракетные атаки по городам и селам Украины, в том числе, с применением дальней стратегической авиации.

Количество ракет в ходе таких атак разнится и несколько раз превышало даже 100 единиц. На эти атаки РФ тратит колоссальные средства, которые могли пойти на улучшение жизни в России.

Например, их мог Кремль использовать не только на школы, но и для строительства хорошей дамбы в Оренбургской области, которая сейчас уходит под воду из-за мощнейшего паводка.