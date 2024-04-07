Reuters: Главный инвестор и застройщик «Северного берега» покидает Беларусь 8 7.04.2024, 14:50

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Для Лукашенко это «стало новостью».

Агентство Reuters со ссылкой на близкие к ситуации источники сообщает, что Мохаммед Али Алабар, магнат недвижимости Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и застройщик знаменитой Бурдж-Халифы, инициировал продажу всех своих белорусских активов, в числе которых есть элитный и многофункциональный жилой комплекс «Северный берег», который только-только начал строиться в Минске. На новость отреагировали у Лукашенко.

«Главный инвестор многомиллиардного проекта North Waterfront («Северный берег») в Минске и управляющий эмиратской компанией Emaar Properties Мохаммед Али Алабар достиг предварительного договора о продаже всех своих активов в Беларуси из-за санкций Запада», — пишет Reuters со ссылкой на два близких к ситуации источника.

Кроме того, дополнительным поводом для ухода Алабара из Беларуси источники называют его новый строительный проект в Сербии, который проводится в сотрудничестве с американским бизнесменом Джаредом Кушнером, зятем бывшего президента США Дональда Трампа.

Сербский проект Алабара предусматривает перестройку бывшей штаб-квартиры югославской армии в Белграде в современный и высокотехнологичный жилой комплекс, передают источники Reuters.

Сам Алабар отказался комментировать Reuters причины своего ухода из Беларуси и личность потенциального покупателя его белорусских активов. В то же время пресс-служба Лукашенко заявила, что для того решение Алабара «стало новостью», отмечает агентство.

Напомним, что под проект «Северного берега» Александр Лукашенко в 2021 году выпустил спецуказ №186 «О реализации инвестиционного проекта». В нем инвестору даются многочисленные преференции, главная из которых в том, что плотность застройки разрешено увеличить почти вдвое выше лимитной нормы, утвержденной ранее различными министерствами.

Экологи опасались, что если проект «Северный берег» реализуется в том виде, который обещают инвесторы, то центр столицы Беларуси, вероятно, будет задыхаться от постоянного смога. Ведь плотность застройки будет сверхлимитной (значительно выше «Минск-Мира» или «Маяка Минска»), а высота зданий — более 50 метров.

Сам «Северный берег» еще только-только начал строиться на севере Минска. Для него была выделена почти тысяча гектаров земли, а стоимость проекта оценивается минимум в 4 миллиарда евро (около 15 миллиардов белорусских рублей).

Полностью достроить весь комплекс планировали до 2040 года. На его территории потенциально смогут проживать более 30 тысяч человек.