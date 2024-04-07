Российские оккупанты расстреляли украинских военнопленных под Крынками 8 7.04.2024, 19:23

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Что известно.

Российские оккупанты расстреляли украинских военнопленных в Крынках на левом берегу Херсонской области. Видео с очередным российским преступлением появилось в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

«В одном из Telegram-каналов опубликована видеозапись, где зафиксировано, как российские военные расстреливают трех пленных украинских военнослужащих. В описании под записью указано, что событие произошло вблизи Крынок. На записи видно, что представитель ВС РФ производит в безоружных неподвижных военных несколько выстрелов», - рассказали в прокуратуре.

В настоящее время украинские правоохранители при процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры проводят расследование по факту нарушения законов и обычаев войны и умышленного убийства.

«В очередной раз представители страны-агрессора показательно игнорируют положения Женевской конвенции по обращению с военнопленными, что свидетельствует о поддержке таких действий высшим командованием российских вооруженных сил», - подчеркнули в прокуратуре.