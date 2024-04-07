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В США в лотерее Powerball сорвали джекпот в более чем $1,3 млрд

  • 7.04.2024, 22:19
В США в лотерее Powerball сорвали джекпот в более чем $1,3 млрд

Победитель угадал все шесть номеров.

6 апреля в США сорвали джекпот в лотерее Powerball, победитель выиграл приз в $1,326 млрд. Об этом 7 апреля информирует сайт лотереи.

Выигрышный билет был приобретен в штате Орегон на западе Соединенных Штатов.

Победитель угадал все шесть номеров, они были такими: белые шары 22, 27, 44, 52, 69 и красный шар 9.

Организаторы лотереи пишут, что игрок, сорвавший джекпот, имеет два варианта получать деньги (выигрыш указан без учета вычета налогов): либо единовременной выплатой в размере $621 млн, либо ежегодные выплаты в течение 30 лет.

Кроме наибольшего выигрыша, еще семь билетов позволят их обладателям получить по $1 млн. Их купили в Аризоне, Делавэре, Флориде, Айове, Массачусетсе, Мичигане и Вайоминге.

В истории лотереи Powerball нынешний джекпот четвертый по величине. Больше всего выиграл житель штата Калифорния – $2,04 млрд в ноябре 2022 года.

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