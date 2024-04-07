В Польше прошли местные выборы 7.04.2024, 23:32

Результаты экзит-пола.

В воскресенье, 7 апреля, в Польше прошли выборы в органы местного самоуправления страны. Поляки выбирали около 47 тысяч депутатов местных уровней, а также почти 2,5 тысячи войтов, бургомистров и мэров городов.

По результатам экзит-пола Ipsos, три партии («Гражданская платформа», «Третий путь» и «Левица»), входящие в гражданскую коалицию и формирующие правительство Дональда Туска, совместно набрали больше 50% голосов.

Результаты экзит-пола Ipsos:

«Право и Справедливость» – 33,7%,

«Гражданская платформа» – 31,9%,

«Третий путь» – 13,5%,

«Конфедерация» – 7,5%,

«Левица» – 6,8%.

Явка составила 51,5%.

В столице Польши Варшаве в первом туре победил действующий мэр Рафал Тшасковский («Гражданская платформа») – он набрал 59,8%.

Официальные результаты выборов представит Национальная избирательная комиссия.