СМИ установили оккупанта, который стоит за расстрелом украинских военнопленных в Крынках 19 8.04.2024, 9:08

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Иштуганов Сергей

Съемки преступления велись крупным планом.

На днях в Сети появились кадры из Крынок, на которых можно увидеть очередное преступление российских оккупантов: расстрел украинских военнопленных.

Журналистам из Evocation.Info удалось быстро установить преступника, стоящего за расстрелом морпехов.

Речь идет о Сергее Иштуганове, который родился в 1986 году в Республике Марий Эл в РФ. Закончил Рязанское высшее десантное училище, после чего служил в 45-м полку спецназа в Кубинке. После окончания военной академии при Генштабе РФ был назначен замкомандира 31-й десантной бригады в Ульяновске.

Именно в составе этой бригады он и вторгся в Украину в феврале 2022 года. Его десантная дивизия понесла большие потери при попытке высадиться в Гостомеле, а позже и на Донбассе.

Осенью 2023 года был воссоздан 328-й полк при 104-й десантной дивизии, командиром которого и назначили Иштуганова. С ноября он находится на оккупированной части Херсонщины.

Военнослужащих его полка не раз обвиняли в грабежах, убийствах мирного населения и вымогательствах.

Оккупанты из 104- десантной дивизии принимают непосредственно участие в боях в районе Крынок. Они замечены в преступлениях как против мирного населения, так и ВСУ.

Источник утверждает, что за расстрелом трех морпехов ВСУ стоят оккупанты именно полка Иштуганова. Сами съемки велись крупным планом, и не исключено, что видео снято для запугивания украинских бойцов.