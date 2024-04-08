Стало известно соотношение потерь России и Украины под Авдеевкой 20 8.04.2024, 15:50

30,972

Цифры вас шокируют.

По данным OSINT-аналитиков, по состоянию на 5 апреля ситуация на Авдеевском направлении демонстрирует катастрофические потери для российской армии. Визуально подтвержденное число уничтоженной техники ВС РФ достигло 984 единиц. Это лишь та часть, которую удалось подтвердить по видео и фото: фактические потери еще выше.

В тот же период времени армия Украины потеряла 152 единицы военной техники. Соотношение потерь составляет 6 к 1 в пользу украинских вооруженных сил.

«Эти цифры являются отражением страшной реальности мясных штурмов. В обмен на эти жертвы Россия получает лишь клочки выжженной земли и горелые руины», - прокомментировал статистику журналист и блогер Денис Казанский.

Сообщается, что эта статистика подчеркивает высокую стоимость, которую платит российская армия, пытаясь оккупировать новые участки территории Украины.

Pokrovsk Raion offensive equipment loss numbers as of 05 April 2024.



In summary:

984 Russian 🇷🇺 losses vs. 152 Ukrainian 🇺🇦 losses



Spreadsheet showing the losses in detail: https://t.co/RO07qaevJN pic.twitter.com/RBn0TQZXi3 — Naalsio (@naalsio26) April 8, 2024