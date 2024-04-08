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Стало известно соотношение потерь России и Украины под Авдеевкой

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  • 8.04.2024, 15:50
  • 30,972
Стало известно соотношение потерь России и Украины под Авдеевкой

Цифры вас шокируют.

По данным OSINT-аналитиков, по состоянию на 5 апреля ситуация на Авдеевском направлении демонстрирует катастрофические потери для российской армии. Визуально подтвержденное число уничтоженной техники ВС РФ достигло 984 единиц. Это лишь та часть, которую удалось подтвердить по видео и фото: фактические потери еще выше.

В тот же период времени армия Украины потеряла 152 единицы военной техники. Соотношение потерь составляет 6 к 1 в пользу украинских вооруженных сил.

«Эти цифры являются отражением страшной реальности мясных штурмов. В обмен на эти жертвы Россия получает лишь клочки выжженной земли и горелые руины», - прокомментировал статистику журналист и блогер Денис Казанский.

Сообщается, что эта статистика подчеркивает высокую стоимость, которую платит российская армия, пытаясь оккупировать новые участки территории Украины. 

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