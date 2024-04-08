Пять автомобильных брендов исчезли из топ-10 самых продаваемых в Беларуси 8.04.2024, 19:08

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Десятка самых продаваемых автобрендов потеряла японцев, французов и корейцев.

Белорусская автомобильная ассоциация проинформировала, что в Беларуси в 2023 году из топ-10 самых продаваемых в стране автобрендов исчезли Kia, Renault, Hyundai, Nissan и Toyota. Их место заняли «новые имена, заинтересованные в белорусском потребителе. В частности, китайские марки, число которых увеличилось с 4 до 11, а доля в общем объеме продаж выросла с 31,7% до 82,6%.

Сообщается, что самый впечатляющий рост за прошлый год показали автомобили марки Geely. Они заняли верхнюю строчку в статистике продаж. Если в 2022 году в Беларуси было продано 4,3 тысячи машин этого бренда, то в 2023-м их количество выросло до 15,7 тысячи машин. Более 70% покупателей Geely - физлица.