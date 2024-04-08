Основная ж/д ветка между Минском и Москвой встала после обрушения путепровода

Основная ж/д ветка между Минском и Москвой встала после обрушения путепровода16
- 8.04.2024, 19:22
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Мост обрушился в смоленской Вязьме.
Транспортное сообщение по основной железнодорожной ветке между Минском и Москвой заблокировано. Путепровод, на котором находились грузовой и легковой автомобили, обрушился на ж/д пути.
После случившегося в России создается оперативный штаб для разрешения сложившейся ситуации и оперативного информирования заинтересованных сторон.
Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги, движение поездов приостановлено из-за обрушения путепровода в городе Вязьме Смоленской области.
«Из-за обрушения автомобильного путепровода на железнодорожные пути в районе станции Вязьма движение поездов на перегоне Вязьма – Семлево в Смоленской области приостановлено», – говорится в сообщении.
«На место направлены четыре восстановительных поезда для расчистки путей», – добавили в пресс-службе МЖД.
По информации прокуратуры Смоленской области, в результате происшествия повреждено ж/д полотно.