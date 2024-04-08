Жители российского Орска собрались на митинг и добились встречи с губернатором 20 8.04.2024, 21:29

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Он велел им убрать телефоны и пожаловался, что лишился отпуска.

На третий день после прорыва дамбы в Орске местные жители вышли на митинг к зданию администрации на Комсомольской площади, требуя выплат пострадавшим от затопления. Люди, собравшиеся на площади, скандировали «Путин, помоги!» и «Позор!» в адрес властей.

За некоторое время до этого прокуратура Оренбургской области предупредила жителей Орска о незаконности митингов, «особенно в рамках введенного режима чрезвычайной ситуации». Когда люди собрались на площади, полиция вначале попыталась разогнать протестующих и начала объявлять в мегафон, что «необходимо прекратить противоправные действия». Однако люди не разошлись, пишет «Медуза».

Сначала перед собравшимися выступил мэр Орска Василий Козупица. Он вышел к людям, однако собравшиеся на митинг перебили его, задавая вопросы о компенсациях за затопленное жилье. Затем группу участников акции пригласили в здание администрации на встречу с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером.

В администрации Паслер потребовал, чтобы пришедшие были без телефонов. «Так, телефоны все убрали», — велел губернатор. Жители ответили, что потом не докажут, что конкретно им говорили, а пресса, также зашедшая в администрацию, может вырезать нужные слова. Затем, как пишет местное издание «Урал56», жители договорились, что снимать можно.

В начале встречи к протестующим обратилась, судя по всему, представительница администрации. «Я просто хочу вам сказать, что все точно знают ваши тревоги. У нас в Оренбурге сейчас происходит то же самое. Я точно так же, как и вы, лишилась своего жилья. Поэтому не надо говорить, что вы здесь, орчане, самые пострадавшие», — сказала чиновница.

Губернатор также заявил, что от паводка пострадали не только жители Орска. «Честно говоря, я ряду товарищей удивляюсь. Я все дни здесь нахожусь вместе с вами, даже одежду поменять ни разу не смог. Первый раз за пять лет взял отпуск две недели и не пошел», — сказал Денис Паслер.

Тем временем оставшиеся на улице люди начали жаловаться мэру города на мародерство в оставленных ими домах. Один из местных жителей, показывая на полицейских в толпе, спросил: «А почему они здесь, почему они не на объекте, который затопило?» Ему ответили, что они «сейчас пойдут».

По итогам встречи с жителями Паслер заявил, что всем пострадавшим, которые не находятся в пунктах временного размещения, будут выплачивать 10 тысяч рублей в месяц в течение полугода для того, чтобы снять жилье. Кроме того, по словам Паслера, будет создана комиссия, которая проведет оценку ущерба и определит размер компенсаций. Если федеральных денег не хватит, то будет принято соответствующее областное решение, чтобы помочь людям, добавил губернатор. Также Паслер сообщил, что пострадавшие предприятия будут получать деньги, чтобы платить зарплаты сотрудникам.

По словам губернатора, которого цитирует «Урал56», выплаты в области уже получили более 600 человек. Еще 16 тысяч человек получат их на этой неделе. Он также пообещал, что выплаты за ЖКХ на затопленных территориях начисляться не будут, а кредиты будут реструктуризированы.

Также на встрече Паслер пообещал построить новую дамбу. «Сделаем проект полноценный и будем строить новую дамбу. Точно», — заявил губернатор. Пока инициативная группа была на встрече, люди на площади, как пишет «Урал56», начали расходиться. Местное издание Orsk.ru, напротив, сообщает, что люди не расходятся. Один из жителей на вопрос, доволен ли он встречей с главой (не поясняется, области или города), ответил: «Нет, конечно. Мы общаемся с людьми и с вами [журналистами], а глава ушел».