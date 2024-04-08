Поезда из Минска в Москву пойдут по новому маршруту 8.04.2024, 22:36

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Ориентировочное время опоздания поездов составит 3,5 – 4 часа.

Поезда из Минска в Москву и в обратном направлении пойдут по новому маршруту, сообщает пресс-служба БелЖД.

Причиной этому стала трагедия – Панинский мост в Вязьме, что в Смоленской области, обрушился на ж/д пути. Пострадали шесть человек. Одна женщина погибла, троих пострадавших доставят в Москву для лечения.

В связи с этим вносятся изменения в маршруты следующих поездов:

№29 Москва – Калининград отправлением из Москвы в 19:57

№55 Москва – Гомель с беспересадочной группой вагонов Москва-Полоцк отправлением из Москвы в 20:14

№3 Москва – Брест отправлением из Москвы в 22:12

№1 Москва – Минск отправлением из столицы России в 22:22

№27 Москва – Брест с беспересадочной группой вагонов Москва – Гродно отправлением из Москвы в 23:37.

Указанные номерные составы будут следовать через станции Кубинка-Бекасово-Сухиничи-Смоленск вместо Москва-Вязьма-Смоленск.

Также измененным маршрутом будут следовать поезда отправлением 8 апреля 2024 года из Республики Беларусь в Российскую Федерацию:

№2 Минск – Москва, время отправления – 22:22

№8 Брест – Москва с беспересадочной группой вагонов Гродно-Москва, время отправления – 17:37

№56 Гомель – Москва с беспересадочной группой вагонов Полоцк-Москва, время отправления – 18:35

№28 Брест – Москва, время отправления – 19:28

№30 Калининград – Москва время отправления – 13:55.

Ориентировочное время опоздания указанных поездов составит 3,5 – 4 часа.

Более подробную информацию о графике движения поездов можно узнать в Контакт-центре Белорусской железной дороги по номеру 105.