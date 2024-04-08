Назван самый продаваемый автомобиль в Беларуси
- 8.04.2024, 23:43
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Было продано почти 5,4 тысячи таких машин.
Самым популярным легковым автомобилем в Беларуси в бюджетном классе в 2023 году стал Geely Emgrand.
Согласно статистике Белорусской автомобильной ассоциации, было продано почти 5,4 тысячи таких машин.
Представители завода «БЕЛДЖИ» объясняют популярность Geely Emgrand изменениями которые коснулись интерьера и экстерьера авто. Так, в новой версии модернизирован двигатель - в нем 122 лошадиные силы вместо прежних 103. Вариаторную коробку передач заменила естиступенчатая коробка-автомат. Появился 12,3 дюймовый экран управления и CarPlay, а также добавился зимний пакет функций — подогрев сидений и лобового стекла.