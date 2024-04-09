Беспилотники атаковали Авиационный центр в Воронежской области РФ 9.04.2024, 9:26

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Здание получило повреждения.

В ночь на вторник, 9 апреля, два дрона атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава в Воронежской области РФ По информации россиян, в здании прогремели взрывы и оно получило повреждения.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

Как пишет Telegram-канал, оба беспилотника взорвались. Поврежден фасад здания и окна. ASTRA уточнило, что поврежден именно Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени В. П. Чкалова.

Ранее об атаке БПЛА сообщал губернатор Воронежской области Александр Гусев.